Caro energia, il condominio virtuoso di via Carbonara: «Con i pannelli solari abbiamo svoltato»

In questa economia di guerra dell'autunno 2022, le stangate in bolletta sono un tema caldissimo nelle assemblee condominiali. In particolare, negli androni dei palazzi napoletani si discute dell'installazione di impianti fotovoltaici, cappotti termici e altre forme di efficientamento energetico. Sebbene almeno in parte frenata dallo stop nella cessione del credito sul bonus facciate, in queste ore sta scattando in diversi condomìni la corsa al fotovoltaico. Alcuni impianti sono già montati. In via Carbonara al centro storico, per esempio, «si prevede un abbattimento dei costi energetici del 75%».

La decisione, nel caso di via Carbonara, risale ai mesi scorsi. A raccontarcelo è l'amministratore di condominio Mario Michelino, che è anche presidente Andoc (Associazione nazionale dottori commercialisti). «Grazie ai bonus abbiamo realizzato un impianto fotovoltaico, con l'aggiunta di un cappotto termico, in un condominio di via Carbonara. Il palazzo è autosufficiente al 50%. L'intervento è costato 188mila euro, compresi di Iva. Con una operazione di questo genere, a fronte di 100 euro di bolletta, l'abbattimento dei costi e quasi del 75%». Un bel risparmio. A parte i pannelli del fotovoltaico installati sui terrazzi per assorbire l'energia solare e trasmetterla nell'edificio, l'operazione realizzata al Vomero prevede anche «la realizzazione di un cappotto termico - prosegue Michelino - che serve a impedire la dispersione del calore e dell'energia. I pannelli montati sulle vetrate, in sostanza, non fanno uscire la luce». Non solo il risparmio. Un altro tema interessante, almeno in prospettiva, riguarda il mercato dell'energia. «Si parla anche l'opportunità di rivendere l'energia a Enel - conclude Michelino - tramite dei connettori dell'azienda. Staremo a vedere, per ora è un'ipotesi».

Si annuncia un inverno complesso, per luce e termosifoni. Autonomia energetica, risparmio in bolletta, opzioni di mercato. Sono tanti i pro del fotovoltaico, e sono tanti i condomìni in città che in queste settimane di crisi stanno compiendo il passo verso l'inizio dei lavori. «Abbiamo vari progetti già approvati in diverse assemblee di condominio - spiega l'amministratore Francesco Sciubba - tra Rione Alto e Arenella. A breve inizieranno le operazioni di cantierizzazione». Ma lo scenario è complicato dall'incertezza sullo stop alla cessione dei crediti da parte delle banche - arrivato in primavera dopo la scoperta di maxi truffe sui bonus - e dagli eventuali costi di gestione degli impianti. «Tre condomìni in zona Colli Aminei, Vomero e Capodichino, hanno approvato il fotovoltaico, ma sono in attesa di ricevere informazioni - spiega l'amministratore Luca Schiavone - Mancano solo le firme sui contratti. I pro sono tanti, per quanto riguarda il risparmio sull'energia. Ma poi ci sono i costi della manutenzione degli impianti, che spesso vengono sub-appaltati dalle aziende costruttrici. Il risparmio c'è, insomma, l'incertezza però resta. Come quella che riguarda il credito fiscale e lo stop al super bonus. Il 99% dei no dei condomini alle installazioni del fotovoltaico è dovuto alla crisi del bonus facciate e al blocco della cessione del credito da parte delle banche. Altre assemblee, per prendere una decisione, aspettano di capire chi salirà al governo».