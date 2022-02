Carri gru in azione a Napoli: 328 multe, 10 auto sequestrate

Carri gru in via Nazionale, in piazza Nazionale, in piazza Salerno, in via Padova, in via Bari. Elevati 438 verbali al codice della strada a Napoli, 16 verbali contestati per mancata revisione, mancanza copertura assicurativa e sosta vietata. Sono stati prelevati dieci autoveicoli, cinque sequestrati per mancanza copertura assicurativa con recidiva. Due i veicoli sequestrati perché sorpresi a circolare, nonostante il vincolo del fermo amministrativo, sei i verbali elevati per mancanza della documentazione al seguito, 21 i veicoli sottoposti a controllo e 88 le persone controllate di cui 19 con precedenti di Polizia.

