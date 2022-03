«Carta dei Diritti del Lavoratore», in Campania nasce una legge che tutela i riders

Una «Carta dei Diritti del Lavoratore» impiegati mediante piattaforma digitale è stata istituita una legge approvata oggi dal Consiglio regionale della Campania per tutelare proprio quegli addetti che adoperano un proprio mezzo di trasporto per effettuare consegne a domicilio.

Un intervento necessario in favore dei cosiddetti «riders», tenuto conto, come ha sottolineato nel corso del suo intervento in aula la consigliera del Pd, Bruna Fiola, che si tratta si addetti che lavorano molto spesso in condizioni di precarietà. Un settore che, come prevede la nuova legge licenziata oggi dall'aula, sarà monitorato anche dall' osservatorio regionale del mercato del lavoro.

Anno per anno sarà anche definito un programma di interventi concernente l'informazione sui diritti dei lavoratori e la loro formazione in materia di sicurezza sul lavoro.