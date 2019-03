Giovedì 14 Marzo 2019, 12:40

Centinaia di cartelle esattoriali di Equitalia sono state trovate stamani in strada, a Marano, non si sa se perse o gettate via da qualcuno, tra via Musella, nei pressi dell’Asl e dello stadio comunale. I nomi dei contribuenti e i loro dati identificativi sono ben visibili ai passanti. Alcune persone hanno aperto i plichi per leggerne il contenuto. Altri stanno tentando di mettersi in contatto con i responsabili delle poste.