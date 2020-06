Bivacchi e inciviltà, cartolina del Golfo con vista sui rifiuti a Torre del Greco

Una cartolina della vergogna con il Golfo di Napoli sullo sfondo e la «monnezza» sistemata ad arte in primo piano. Ha fatto il giro del web, indignando anche l'associazione regionale di tutela dell'ambiente «Fondali Campania», la foto scattata dal porto di Torre del Greco ieri mattina. Il triste epilogo di una serata di bivacchi in via Calastro, proprio nel piccolo spiazzale che affaccia sul porto ed offre una vista invidiabile, dove ogni sera gruppi di giovani, spesso minorenni, si riuniscono, bevono, consumano alcool o cibo e poi lasciamo i rifiuti a terra o, addirittura come è successo lunedì sera, anche i sacchetti appesi alla ringhiera. Ieri mattina si sono trovati in visita al porto gli ambientalisti di Fondali Campania che non hanno potuto non restare indignati di fronte alla scena vergognosa. «Ringraziamo di vero cuore gli artisti - hanno commentato - che hanno realizzato questo capolavoro d'indiscutibile valore. Se solo avessero letto un po' di storia della città, saprebbero che hanno la fortuna di vivere in uno dei luoghi più importanti del Golfo di Napoli, invece ancora una volta l'ignoranza vince su tutto. Ci auguriamo che i responsabili di questo reato abbiano modo di porre al più presto rimedio, tutti possono sbagliare ma riconoscere i propri errori è segno d'intelligenza, ci auguriamo che quantomeno abbiano l'umiltà di riconoscerlo e prendere iniziativa».

Non solo un atteggiamento di inciviltà e continuo sfregio alla città. Fin dallo sblocco del lockdown, nonostante le raccomandazioni a contingentare le uscite ed evitare gli assembramenti, la movida sembra più scatenata che mai, anche con reati aggravati. Infatti, nei giorni scorsi si sono verificate diverse risse in zona porto, che è diventato uno dei punti di ritrovo dei giovanissimi, spesso mal intenzionati e ostinati a cercare le liti. Sempre più serrati sul territorio, cosi, i controlli dei carabinieri disposti dal comando provinciale di Napoli per far fronte all'illegalità diffusa e alle risse che si stanno verificando sul territorio vesuviano. Quattro le persone denunciate dagli uomini dell'Arma e diverse sono state le multe elevate. In particolare, un 45enne di San Giorgio a Cremano, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale con la sua autovettura proprio nel centro cittadino, è stato denunciato per il reato di guida in stato d'ebbrezza, poiché è stato sorpreso con un tasso alcolemico superiore ai 2 grammi per litro. Denunciato anche un 27enne di Ercolano sorpreso dai militari della locale tenenza in possesso di 390 pacchetti di sigarette di contrabbando per un peso complessivo di 7,8 chili, pronti per essere vendute. Sempre nel Vesuviano, due persone sono state scoperte a Volla e Portici in possesso di coltelli a serramanico. Non hanno voluto riferire il motivo della detenzione dei coltelli, verosimilmente pronti ad essere utilizzati in risse e zuffe tra coetanei. I due, deferiti all'autorità giudiziaria, dovranno rispondere del reato di porto di armi o oggetti atti a offendere.

Numerosi i controlli anche per la circolazione stradale e le infrazioni al codice della strada. I carabinieri della Compagnia di Torre del Greco, agli ordini del capitano Andrea Leacche, hanno elevato diverse contravvenzioni. In particolare nei confronti di quattro persone che stavano circolando senza la prevista copertura assicurativa. Due, invece, i cittadini beccati alla guida senza aver mai conseguito la patente (con la recidiva nel biennio) mentre un ragazzo che guidava lo scooter senza casco è stato fermato al posto di blocco e multato.

