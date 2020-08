Casa a luci rosse a Ischia: denunciato 52enne, faceva pubblicità sul web

I carabinieri di Casamicciola Terme hanno denunciato un 52enne, incensurato, del posto per sfruttamento della prostituzione. Aveva trasformato due appartamenti in locali per appuntamenti a luci rosse: l'attività - pubblicizzata da molti annunci anche sul web - era esercitata da tre donne extracomunitarie. Ad insospettire i carabinieri un curioso via vai di persone, specie in orario notturno. Quando sono entrati nell'appartamento erano presenti quattro «clienti» e con loro anche il 52enne. Secondo quanto ricostruito dai militari, le donne pagavano una quota di affitto al denunciato senza ovviamente alcun contratto. Per questo motivo è stato denunciato anche per omessa comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza delle generalità degli alloggiati.

