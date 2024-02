«La nostra casa condonata a Napoli, ma la Procura decide l'abbattimento»

Una casa condonata, ma che rischia l’abbattimento perché secondo la Procura sono stati superati i limiti volumetrici. A raccontare la vicenda è Miriam Graniglia, 40 anni, impiegata, che spiega: «Mio padre, purtroppo oggi scomparso, nel 1993 costruì la nostra abitazione in via Provinciale delle Brecce a Ponticelli. Una casa composta da garage, piano ammezzato e primo piano. Nel 2003 arrivò la richiesta di tre condoni per ciascuno degli ambienti dell’immobile, ora divisi tra me e la mia famiglia. Domanda che venne accettata dal Comune».

Ma nel 2017 (va detto che per 14 anni nessuna comunicazione è arrivata alla famiglia) la Procura di Napoli ne ha stabilito la demolizione, ritenendo che fossero stati superati i parametri previsti per legge di 3mila metri cubi. Mentre, fatto assurdo, nello stesso anno il Comune rilasciava ai Graniglia la concessione edilizia per il completamento dei lavori. Da quel momento è iniziata l’odissea giudiziaria di Miriam e della sorella Bruna (le uniche rimaste dopo la morte dei genitori), che giorni fa in occasione di un incontro pubblico ha consegnato una lettera al procuratore Nicola Gratteri per metterlo al corrente della situazione.

«La gravità sta nella mancata comunicazione tra gli enti - sottolinea Miriam - nello stesso anno in cui la Procura ci notificava la resa, ordine di demolizione, il Comune di Napoli ci rilasciava una licenza per il completamento e la ristrutturazione dell’edificio».

Per ora è stato scongiurato l’abbattimento previsto per lo scorso 6 febbraio (poiché il legale di Miriam, Amedeo Valanzuolo, ha chiesto una sospensione in attesa che si pronunci la Cassazione), ma l’incubo per i proprietari resta: «Oltre ad aver speso finora 334mila euro (tra oneri, oblazioni e altre spese sostenute) per metterci in regola, versandoli al Comune e allo Stato - dice la giovane donna - se il provvedimento diventasse esecutivo mia sorella che è al settimo mese di gravidanza, già madre di una bimba di 8 anni e un marito che è l’unico a lavorare, rischia di rimanere come me senza un tetto. Tutto questo perché nel corso di questi anni enti diversi non si sono coordinati? Dopo tanti sacrifici siamo trattati peggio dei criminali che occupano case abusivamente».

A sostenere la famiglia Graniglia è l’associazione popolare “Casa mia” presieduta da Domenico Esposito, che si occupa di difendere le case e i diritti di persone che hanno costruito senza titolo edilizio e che non si trovino in zone sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluto o costruite per speculazione edilizia.

«Sono qui a denunciare il comportamento disumano che si sta avendo nei nostri confronti - insiste Miriam - degli 800mila immobili abusivi tra i quali molti pericolanti, case costruite per speculazione edilizia, case di camorristi et similia, quella di due brave persone, di una donna incinta, a rischio, con già una bambina, è la priorità? Le case abbattute, come la nostra, sono case che si trovano in aree perfettamente urbanizzate e strutturalmente senza alcun problema, quindi edificabili. Il paradosso poi è che oggi abbattono la mia casa, ma domani io con il “timbro” del Comune posso ricostruirla identica e precisa, con uno spreco di soldi evidente».