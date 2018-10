Mercoledì 31 Ottobre 2018, 18:36

Momenti di paura a Calvizzano, in fiamme un appartamento. Poco fa a corso Italia è scoppiato un incendio in una casa ubicata all'ultimo piano di una palazzina. Le fiamme sono divampate velocemente, avvolgendo anche l'esterno dell'edificio. In casa, nel momento in cui si è sviluppato il rogo, non c'era nessuno. Tanta, tuttavia, la paura tra i residenti della zona, che si sono riversati in strada in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno domato l'incendio, sulle cui cause non si è ancora fatta luce.