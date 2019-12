Casa in fiamme per un cortocircuito, fumo e paura nel Napoletano

Incendio in un’abitazione questa mattina a Giugliano. Intorno alle 13 sono divampate le fiamme in una villetta di via Giardini.

Al momento dell’in casa non c’era nessuno. Ad allertare i vigili del fuoco sono stati i vicini allarmati dal fumo che proveniva dal secondo piano dell’abitazione adiacente. Tanta paura per i residenti della zona. Le fiamme erano ben visibili dalla strada. Uno dei balconi era completamente avvolto da fumo nero e fiamme.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia di Stato e la municipale. La combustione ha sprigionato una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Non si conoscono le cause ma dai primi accertamenti sembrerebbe si sia trattato di un cortocircuito all’impianto elettrico. La strada è stata interdetta al traffico per consentire le operazioni di spegnimento.

