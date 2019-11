Napoli: cucina prende fuoco a Porta Capuana, due poliziotte salvano una donna

Due agenti della Polizia Municipale di Napoli appartenenti al Reparto Tutela Emergenze Sociali e Minori sono intervenute per prestare soccorso in occasione di un incendio divampato all’interno di un appartamento

nelle immediate vicinanze di Porta Capuana.

Le due poliziotte, in transito con la vettura di servizio hanno notato una donna che, da una finestra da cui proveniva una fitta coltre di fumo, si sbracciava chiedendo aiuto. Mentre una delle agenti allertava

sia telefonicamente che tramite la Centrale Operativa, i soccorsi, l’altra è risalita sino al terzo piano avvisando gli inquilini presenti del pericolo in corso e permettendo loro di uscire velocemente dallo stabile.

Giunte all’appartamento interessato dal fumo sempre più intenso, le agenti hanno trovato la signora ancora pericolosamente sporta alla finestra e il piano di cottura avvolto dache avevanoattaccato anche i vicini pensili. La donna sconvolta è stata aiutata dalle poliziotte a spostarsi dalla finestra ed è stata tratta in salvo fuori dall’appartamento. Nel frattempo le agenti hanno prima a chiuderelae al contempo, con alcuni, hanno contenuto le fiamme.

L’arrivo dei vigili del fuoco finalmente a riportare la situazione in condizioni di sicurezza mentre la signora è stata condotta presso il più vicinodove le sono state medicate le ustioni riportate. Le due agenti fortunatamente hanno solo riportato una lieveper i fumi respirati e si sono guadagnate la gratitudine degli occupanti dell’intero stabile per il loro intervento.

