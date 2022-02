Quarto, «Casa Mehari» è realtà: taglio del nastro per il bene confiscato

A Quarto, nella mattinata di oggi, è stata inagurata ufficialmente «Casa Mehari», il bene confiscato sottratto a un boss del clan Polverino. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco di Quarto, Antonio Sabino, il magistrato della Dda di Napoli, il pm Giuseppe Visone e il vicecapo di gabinetto della prefettura di Napoli, dottoressa Ida Carbone.

Il bene, che sarà gestito da un'associazione temporanea di scopo, per la durata di 10 anni, è ubicato in via Nicotera. «Ringrazio prefettura, magistratura e agenzia nazionale per i beni confiscati per il forte sostegno che hanno fornito alle nostre iniziative - ha spiegato il primo cittadino di Quarto - Siamo arrivati a questo risultato in tempi brevissimi: in soli 7 mesi abbiamo ripulito il bene, emesso il bando e affidato la struttura».