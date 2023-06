«Uno stato di malnutrizione compatibile con le patologie croniche e con la micosi in corso. Le cause che hanno portato a questo stato di magrezza possono essere molteplici e non è possibile attribuirle ad un solo evento. Il paziente si presentava come un paziente di buon appetito e bene assistito nella cura della persona». Sono le prime conclusioni del medico legale preliminare a proposito della morte di Giuseppe Mattiucci, uno dei due pazienti deceduto mesi fa all'interno di la Casa di Nonna Rosa, qualche giorno fa interessata da un blitz dei carabinieri sotto il coordinamento della Procura, per presunti casi di maltrattamenti. Una vicenda ancora in corso, che parte da una ipotesi di fondo: all'interno della dimora di corso Vittorio Emanuele alcuni ospiti sarebbero stati maltrattati e lasciati in condizione di denutrimento. Una ricostruzione sostenuta dalla Procura di Napoli (al lavoro il pm Barbara Aprea, l'aggiunto Raffaello Falcone), che punta ora a verificare se il decesso di due ospiti sia riconducibile alle presunte vessazioni subite. Verifiche in corso, c'è una prima consulenza legata alle condizioni di Mattiucci, che sembra escludere un nesso causale, in una vicenda investigativa tuttora in corso.

Decisivo fino a questo momento il contenuto di alcune immagini emerse grazie a una videocamera posta all'interno della struttura, sia nella zona cosiddetta comune, sia all'interno di altri locali. È emerso un trattamento rude, decisamente non in linea con gli standard di una casa privata (con tanto di attestato di nulla osta del Comune) dove le rette erano anche di 1500 euro al mese. Uno scenario degno di approfondimenti, alla luce delle condizioni contrattuali di lavoro di alcune figure professionali (risultate destinatarie del reddito di cittadinanza) ritenute non all'altezza delle mansioni richieste. Inchiesta dei carabinieri, sigilli alla Casa di nonna Rosa, ora si attendono gli altri esiti autoptici.