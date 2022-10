Casa usata per lo spaccio di droga: arrestato 53enne a Torre del Greco

A Torre del Greco l'abitazione di un 53enne diventa centrale dello spaccio. Fino all'intervento dei carabinieri che gli sequestrano una dose di crack e una di hashish. Denunciate anche altre 3 persone presenti in casa durante lo smercio. Sequestrati due grammi di hashish, materiale vario per il confezionamento e 475 euro in contante ritenuto provento dell'attività illecita.