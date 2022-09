«Casa della Cultura di Pianura», pubblicato il bando per la direzione artistica

È stato pubblicato sul sito del Comune di Napoli il bando per la direzione artistica del centro giovanile «Casa della Cultura di Pianura». Obiettivo del bando è la ricerca della direzione artistica per il centro giovanile nell'ottica di valorizzazione e sviluppo dello stesso e per portare avanti le linee guida del progetto «Napoli Città della Musica», fortemente voluto dal sindaco Gaetano Manfredi. «Con questo bando vogliamo avviare un lavoro costante di valorizzazione del centro giovanile «Casa della cultura di Pianura»: qui ci sono sale di incisione gratuite aperte a tutti i ragazzi - spiega Chiara Marciani, assessore ai giovani - L'idea è di individuare delle personalità che, alternandosi tra loro, possano guidare i potenziali artisti facendo emergere i loro talenti ed esaltando la loro creatività. Si tratta di un investimento che l'amministrazione comunale ha voluto per valorizzare l'arte giovanile, prevedendo anche la possibilità di istituire un premio per le ragazze e i ragazzi, il cui valore sarà concordato con la direzione artistica».

«Con questo bando - aggiunge Ferdinando Tozzi, consigliere del sindaco Manfredi per l'industria della musica e dell'audiovisivo - il Comune intende rafforzare il suo ruolo di sostegno al comparto dell'industria della musica e dei suoi professionisti, artisti e tecnici, con un approccio anche policentrico e di formazione: l'obiettivo è rendere Napoli una music city dove il ruolo dell'Amministrazione comunale sia anche quello di offrire le infrastrutture materiali ed immateriali che, in questo caso, consistono nella valorizzazione di uno spazio per la musica anche con una direzione artistica rivolta ai giovani, in modo da aiutarli nei loro percorsi professionali nell'industria musicale».