Venerdì 29 Giugno 2018, 16:36 - Ultimo aggiornamento: 29-06-2018 16:59

Aveva appena rapinato con un taglierino un istituto bancario quando ha incrociato un carabiniere libero del servizio che lo ha bloccato facendolo poi arrestare. È accaduto a Casal di Principe, il bandito finito in manette è un 24enne, giunto da Napoli per rapinare la filiale della Banca Popolare di Bari, in via Vaticale. Protagonista in positivo della vicenda un militare del Centro Addestramento Carabinieri Forestali di Castel Volturno, che non appena ha notato il bandito fiondarsi di corsa fuori dalla banca, lo ha inseguito e bloccato. Poco dopo sono giunti i colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Casal di Principe che hanno arrestato il giovane. Il 24enne, con il volto coperto da uno scaldacollo e con la minaccia di un taglierino, era riuscito ad impossessarsi di 11.250 euro. È stato condotto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere.