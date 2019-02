Lunedì 4 Febbraio 2019, 09:48 - Ultimo aggiornamento: 04-02-2019 10:07

Voto inquinato dalla camorra anche attraverso pestaggi ai danni dei politici schierati contro i candidati del clan.Carcere per il due volte sindaco della città di Capua. Carmine Antropoli è stato arrestato questa mattina dai carabinieri con l’accusa di avere condizionato le elezioni del 2016 utilizzando un affiliato al clan dei Casalese in qualità di picchiatore. C’è agli atti, infatti, un’azione intimidatoria ai danni di un candidato costretto a ritirarsi dopo un pestaggio che sarebbe avvenuto proprio all’interno dello studio medico di Antropoli.Oltre che per l’ex primo cittadino, la Dda di Napoli ha chiesto e ottenuto la misura in carcere anche per Francesco Zagaria, affiliato all’omonimo clan detenuto da un anno perché considerato responsabile di un duplice omicidio.Le immagini che hanno portato all’arresto Antropoli sono state delegate ai carabinieri del nucleo investigativo di Caserta diretto dal tenente colonnello Nicola Mirante. Per Antropoli l’accusa è il concorso esterno in associazione mafiosa. La procura ritiene che l’abbia stretto contatto con la camorra per condizionale elezioni del 5 giugno 2016.