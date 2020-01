Su delega della Procura Distrettuale Antimafia di Napoli, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno in corso di esecuzione un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di 7 persone gravemente indiziate, a vario titolo, di concorso esterno in associazione di tipo mafioso - per avere fornito un contributo concreto all’associazione di tipo mafioso denominata “clan dei Casalesi”, che negli ultimi anni ha avuto come obiettivo quello di rafforzare l’associazione mafiosa nel perseguimento dei suoi scopi - e trasferimento fraudolento di valori, con l’aggravante di cui all’art.416 bis.1 c.p. Le indagini, coordinate dalla D.D.A. di Napoli e condotte dalla locale Squadra Mobile, dal Commissariato di P.S. di Castellammare di Stabia e dal G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli hanno evidenziato l’intromissione del “clan dei Casalesi” nel settore della commercializzazione e distribuzione del latte attraverso un’azienda fittiziamente intestata a prestanome. © RIPRODUZIONE RISERVATA