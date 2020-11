Casalnuovo, 74enne muore di Covid: chiuso panificio dopo contatti con positivo

Il Covid-19 miete ancora una vittima a Casalnuovo. La settima dall'inizio della pandemia. Si tratta di un 74enne che ha purtroppo perso la propria battaglia contro il virus. L'annuncio, puntuale, è arrivato dal sindaco Massimo Pelliccia con un post sul proprio profilo istituzionale.

Attualmente sono 299 i casi attivi in città, ma sono ancora tanti i cittadini in attesa dell'esito dei tamponi. Tra chi attende il tampone anche i titolari di un noto panificio cittadino che, oggi, attraverso un video pubblicato sui social hanno annunciato la momentanea chiusura della propria attività commerciale. «Un componente del nostro nucleo familiare - hanno raccontato - è entrato in contatto con un positivo, ed ora è già in quarantena. Per questo abbiamo deciso di sottoporci tutti al tampone e solo dopo l'esito come da protocollo avvieremo la sanificazione dei locali. La sicurezza, la prudenza e il buon senso civico sono fondamentali per voi, per noi, e per tutti».

