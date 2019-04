Il grido di dolore di Rosa: «Marito e figli disabili ma negano l'invalidità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 28 Aprile 2019, 09:30

Rosa Alfieri è molto avvilita. Mentre racconta la sua disavventura con il Distretto sanitario 47 dell'Asl Napoli2 Nord, si ferma di continuo lasciando andare un pianto che non libera, perché nasce dalla disperazione. Nonostante la vita non sia stata generosa con lei, ha saputo rialzarsi e combattere per i due figli disabili gravi. Ma ora che suo marito, cui è stata già certificata un'invalidità del 50 per cento, è peggiorato gravemente, non vedersene assegnare una superiore che concederebbe un contributo per poterlo curare più adeguatamente, è una beffa intollerabile. Qualcuno le ha suggerito di chiedere il reddito di cittadinanza ma Rosa è tutrice dei due figli e la casa dove vivono è di proprietà, quindi non può fare domanda. Il problema però c'è, perché tra farmaci, integratori e terapie, i soldi per affrontare questa nuova emergenza scarseggiano.