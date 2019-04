In cella il rapinatore del supermarket: fu disarmato e messo in fuga da dipendente

Sabato 27 Aprile 2019, 15:00 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2019 15:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 36enne di Casalnuovo, già noto alle forze dell'ordine, è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per aver messo a segno una rapina ai danni di un supermercato il primo marzo, ad ora di pranzo. L'uomo, dopo aver indossato un bomber al contrario per nasconderne il colore vero e dopo aver nascosto il volto dietro un cappellino di lana rossa e uno scaldacollo, irruppe in un supermercato sul corso Umberto I di Casalnuovo di Napoli. Una volta dentro, afferrò per il collo una cassiera puntandole un coltello alla gola e riuscì ad arraffare 450 euro dalle casse. Alla fine l'uomo venne disarmato e messo in fuga da un dipendente del supermercato.Il rapinatore è stato identificato dai carabinieri grazie alla descrizione della vittima e di alcuni testimoni e alle immagini di telecamere.