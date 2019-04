Casalnuovo, l'autopsia chiarirà il mistero della morta vegliata per mesi dalla madre

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 12 Aprile 2019, 12:00

Un dramma umano e sociale. Probabilmente l'incapacità di accettare la morte della propria figlia. Questo, al momento, ciò che si cela dietro la morte di Anna, la 53enne affetta da una grave disabilità, il cui corpo senza vita è stato scoperto l'altra sera, in avanzato stato di decomposizione, a Casalnuovo, in un appartamento di un condominio in via Virnicchi, dove la donna viveva sola insieme all'anziana madre. Quella madre che, rimasta sola dopo la morte del marito, per trenta lunghi anni l'ha accudita, e che ne ha vegliato il corpo, silenziosamente, anche dopo la morte. Un legame forte, e probabilmente l'incapacità di accettare la morte della sua «piccola» Anna. La necessità di dover elaborare il lutto, e poi la decisione, improvvisa, di raccontare tutto e chiedere aiuto.