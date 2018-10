La banda del bancomat colpisce ancora: sradicato Atm Unicredit nel Napoletano

Mercoledì 3 Ottobre 2018, 08:16

CASALNUOVO . La banda del bancomat torna a colpire ed entra in azione in piena notte nel centro di Casalnuovo. Nel mirino dei malviventi è finito lo sportello bancomat dell’istituto di credito Unicredit di via Cancello, sradicato dalla parete e portato via con l’intero incasso che, al momento, resta ancora da quantificare. Stando ad una prima ricostruzione resa degli inquirenti, sulla scorta dei rilievi effettuati sul posto, e da quanto emerso finora anche dalla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, ad entrare in azione, a notte fonda, una squadra attrezzata composta da veri e propri professionisti specializzati in questo genere di colpi, che ha abbattuto la parete dell’istituto di credito, riuscendo a sradicare completamente il dispositivo.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, che hanno transennato l’area per procedere ai rilievi. Al vaglio degli inquirenti sono finite le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza dell’istituto di credito. Fotogrammi che ora vengono passati al setaccio ed in cui gli investigatori sperano di trovare elementi utili per risalire ai componenti del raid. Giovedì scorso lo stesso colpo è stato messo a segno a Pomigliano ai danni dell’ istituto Credit Agricole di piazza santa Agnese. Stessa scena, stesse modalità. Non si esclude che possa trattarsi della stessa banda.