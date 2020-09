Dipendente comunale positivo al Covid19, chiuso l'ufficio anagrafe di Tavernanova, a Casalnuovo, per la sanificazione straordinaria. Ad annunciarlo, dal proprio profilo, il primo cittadino Massimo Pelliccia. Sul caso, precisa il sindaco, è già al lavoro l'Asl che sta provvedendo ad effettuare il tracciamento di tutti i contatti avuti dal personale negli ultimi giorni.

LEGGI ANCHE Covid, maxi rissa nel supermercato a Crema dopo il rimprovero ai clienti: «Mettete la mascherina». Video

L'ufficio in questione è stato tra l'altro super affollato recentemente, e cioè nei giorni in cui la città è stata chiamata alle urne, per il rinnovo delle tessere elettorali. Tuttavia a riguardo Pelliccia rassicura:"le precauzioni utilizzate in questo periodo, tra cui le protezioni utilizzate per gli sportelli, hanno impedito un contatto diretto dei dipendenti con l’utenza. Domani - conclude - nelle more dei risultati di ulteriori test, sarà aperto solo l’ufficio Anagrafe di Palazzo Lancellotti".



© RIPRODUZIONE RISERVATA