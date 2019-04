Disabile morta in casa da giorni nel Napoletano, viveva con la madre. È giallo

Mercoledì 10 Aprile 2019, 21:05 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2019 21:09

È avvolta nel mistero la morte di una donna di 53, disabile, scoperta questa sera a Casalnuovo in un appartamento in via Virnicchi. Una morte che, secondo quanto raccontano alcuni vicini di casa, potrebbe risalire a diverse settimane fa. Tempo in cui il corpo sarebbe rimasto in casa. Nella stessa abitazione in cui la 53enne, Anna, viveva con la madre che se ne prendeva cura.Al momento la situazione non è ancora chiara e sul posto sono presenti i carabinieri ed il medico legale, che hanno avviato i primi rilievi. I vicini raccontano di aver notato strani atteggiamenti che in qualche modo li hanno insospettiti.«Da tempo- racconta uno dei condomini- non vedevamo più gettare i rifiuti (materiale sanitario), e soprattutto dall'appartamento proveniva uno strano odore e gironzolavano tantissime mosche». Racconti che appunto lasciano pensare ad una morte avvenuta già da tempo, una ipotesi su cui ora dovranno far luce gli inquirenti.