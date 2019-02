Martedì 5 Febbraio 2019, 23:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Casalnuovo. Un incendio è divampato poco fa a Casalnuovo in via Saggese, zona periferica della città, all’interno di un deposito di materiale plastico. Sul posto i vigili del fuoco intervenuti con diversi automezzi ed i carabinieri della locale tenenza. Tanta la gente scesa in strada a causa del denso fumo che si è sprigionato, ma fortunatamente non si registrano feriti. Evacuate in via precauzionale le abitazioni vicine. Al momento non si conoscono ancora le cause che hanno scatenato le fiamme. Poco meno di un mese fa, un altro incendio, nella stessa zona, ha distrutto un magazzino di stoccaggio di prodotti casalinghi. In quel caso a provocare il rogo, come accertato a seguito del sopralluogo dei vigili del fuoco, un corto circuito.