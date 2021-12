Nella notte tra sabato e domenica, si è verificato un grave incidente stradale a Casalnuovo, in via Nazionale delle Puglie: uno scooter, con a bordo una ragazza di 16 anni ed un suo coetaneo, si è scontrato con due automobili.

Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e successivamente intrapreso le indagini per verificare l’andamento del sinistro. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente ma gli agenti non escludono nessuna pista: potrebbe essersi trattato di uno scontro dovuto alla forte velocità delle automobili, di una fatale distrazione alla guida o di una collisione dovuta alle condizioni meteorologiche della giornata.

In queste ultime ore è stata reso noto che, a bordo dello scooter coinvolto nell’incidente c’era Dalila, una ragazza di 16 anni residente a Somma Vesuviana, che è scivolata bruscamente sull’asfalto a causa dell’impatto, riportando delle gravi ferite. La giovane è ora ricoverata al Cardarelli in gravissime condizioni: ha infatti riportato dei danni cerebrali e dovrà sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico.