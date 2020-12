Sorpresi dai carabinieri scappano e provano anche ad investire un militare. È accaduto la scorsa notte, a Casasalnuovo di Napoli. Verso le 4, in piazza Mafalda, una pattuglia della tenenza di Casalnuovo ha notato un'automobile a bordo strada. Alla vista dei carabinieri, un uomo è sceso dall'auto e si è nascosto dietro un albero. A bordo c'erano altri due uomini che, quando hanno visto che i militari si stavano avvicinando a piedi per effettuare controlli, hanno messo in moto l'auto; prima hanno effettuato una retromarcia e poi sono ripartiti tentando di investire un militare.

APPROFONDIMENTI L'EPIDEMIA Natale, bar, ristoranti e pasticcerie verso serrata: ecco quali... L'ERUZIONE Etna, eruzione nella notte: pioggia di cenere su Catania, auto e... LA SICUREZZA Napoli, sequestrati 1.400 litri di champagne e olio in una fabbrica...

LEGGI ANCHE Etna, eruzione nella notte: pioggia di cenere su Catania, auto e strade «annerite»

Il carabiniere ha sparato un colpo d'arma da fuoco colpendo uno dei pneumatici. Nonostante questo, i due sono riusciti a scappare e a far salire a bordo anche il terzo uomo. Nella fuga hanno perso dei cartoni con prodotti alimentari. Indagini sono in corso per accertare se quei prodotti siano oggetto di furto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA