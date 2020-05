Casalnuovo, minacce di morte al sindaco davanti alla sua abitazione

«Minacce in pieno stile camorristico», così il sindaco Massimo Pelliccia descrive lo spiacevole episodio di cui è stata vittima la sua famiglia, la moglie e i tre figli. Un uomo, nella serata di ieri, si è presentato in via Strettola, fuori l’abitazione del primo cittadino, che in quel momento era ancora impegnato in comune, e ha gridato pesanti minacce di morte.

«Ieri sera – racconta infatti Pelliccia - dopo un’ennesima giornata di lavoro, sono stato costretto a denunciare uno squilibrato che si è presentato fuori casa mia, dove c’erano mia moglie e i bambini, per minacciarmi di morte. Si avete capito bene. Mentre io ero ancora in Comune, lui si è presentato a casa mia per spaventare la mia famiglia mentre io non c’ero: in pieno stile camorristico». Non si tratta del primo caso. Già in passato, infatti, Pelliccia è finito al centro di intimidazioni. In particolare scritte ingiuriose e minacce, erano apparse sulle mura di un edificio abusivo in via di demolizione. «Ovviamente nemmeno un passo indietro», la risposta di Pelliccia dopo l’ennesimo episodio che ora è al vaglio degli inquirenti.



