Sabato 12 Gennaio 2019, 21:46

CASALNUOVO - Paura a Casalnuovo per un incendio divampato in una traversa di via Saggese, all’interno di un deposito in cui sono accantonati capi di abbigliamento e materiale di vario genere. Sul posto, insieme ai carabinieri della tenenza agli ordini del comandante Fernando de Solda, sono presenti i vigili del fuoco del distaccamento di Afragola intervenuti con diverse autobotti. In via precauzionale è stata evacuata l'intera palazzina. Il deposito, infatti, si trova nel vano sottoscala di un fabbricato. Paura tra i residenti che si sono riversati in strada. Da una prima ricostruzione a scatenare l'incendio potrebbe essere stato un corto circuito, ma al momento non si esclude nessuna ipotesi, e si attende l'esito del sopralluogo dei vigili del fuoco.