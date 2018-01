Sabato 6 Gennaio 2018, 14:35 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 14:35

Casalnuovo. Nuovo raid al cimitero di Casalnuovo, dove i ladri a caccia di “oro rosso” ancora una volta hanno devastato le tombe per asportare vasi portafiori ed altri ornamenti in ottone e rame. L’ultimo colpo poco più di due settimane fa. Anche questa mattina, lo scenario che si è presentato agli occhi di quanti hanno fatto visita ad un proprio caro defunto nel camposanto, è stato raccapricciante. Tombe profanate, lapidi spaccate e vandalizzate, e fiori sparsi lungo i vialetti. “Stamattina, ancora una volta, malviventi hanno preso di mira le tombe dei nostri familiari- racconta un cittadino- oramai non se ne può più. È la seconda volta in pochi giorni”.Decine e decine i loculi distrutti, e numerosi gli oggetti sottratti, anche se al momento non è ancora quantificabile con esattezza il danno, che potrebbe essere definito solo dopo le denunce presentate da cittadini che hanno subito il sacrilego furto. In alcuni casi, purtroppo, alcune lapidi sono andate letteralmente distrutte, probabilmente prese a martellate, per sradicare portalumini, vasi ed atri oggetti da poter rivendere per ricavare facile guadagno. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale tenenza (diretti dal luogotenente Fernando de Solda), che, a seguito di un immediato sopralluogo, hanno ricostruito sommariamente la dinamica dell’ennesimo raid.Nessun segno di effrazione ai cancelli, ma più semplicemente i malviventi, che hanno agito indisturbati in piena notte, si sono introdotti scavalcando il muro perimetrale. Una volta dentro hanno fatto razzia di tutto quanto hanno avuto a portata di mano, per poi dileguarsi senza lasciare alcuna traccia. L'area purtroppo non è provvista di telecamere di videosorveglianza. Unica certezza, secondo gli inquirenti, è che, data la natura del bottino da trasportare, ad attendere i ladri all’esterno ci fosse un complice a bordo di una automobile capace di contenere il pesante materiale trafugato.