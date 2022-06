Casalnuovo, raid nel palazzo appena finito: rubati tutti gli impianti elettrici

Topi d'appartamento scatenati a Casalnuovo: sotto tiro un intero stabile appena ultimato ma ancora non occupato in via Arcora. Qui la notte scorsa, ignoti hanno smontato e portato via citofoni, climatizzatori, quadri elettrici e altre finiture nuovissime appena installate. Il danno complessivo non è stato ancora quantificato con esattezza, ma da una prima stima si tratterebbe di diverse migliaia di euro. Ad accorgersi del raid, il mattino...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati