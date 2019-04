Martedì 9 Aprile 2019, 13:44

Casalnuovo. Raid nella notte nella sede dell’associazione Pasquale Feliciello, vittima innocente della camorra. Ignoti si sono introdotti all’interno della struttura, portando via computer, televisori, materiale didattico e mettendo completamente a soqquadro le stanze dell’associazione da anni impegnata nel sociale. Il blitz, su cui ora stanno tentando di fare chiarezza gli investigatori valutando la presenza di telecamere nella zona, è avvenuto nel giorno del compleanno di Pasquale Feliciello. Una coincidenza, che però, per i figli di Feliciello, potrebbe nascondere altro. “Questo atto non ci fermerà, continueremo ad andare avanti”, le parole dei familiari. Pasquale Feliciello, 50 anni, padre di nove figli, impiegato presso la ASL di Napoli, venne ucciso il 5 maggio del 1990 fuori di un circolo ricreativo di Casalnuovo, dove risiedeva, perché si trovava nelle vicinanze di un pregiudicato, reale obiettivo dell’agguato.