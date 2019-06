Venerdì 14 Giugno 2019, 16:43 - Ultimo aggiornamento: 14-06-2019 16:52

Colpo al distributore di carburante di viale dei Tigli a Casalnuovo. Banditi in fuga con il bottino. L'episodio oggi, in tarda mattinata. Due uomini, a bordo di uno scooter, col volto parzialmente travisato, e pistola in pugno, si sono fatti consegnare l'incasso della giornata. Un bottino di poche centinaia di euro per poi darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Sul posto i carabinieri della locale tenenza che hanno immediatamente avviato le indagini. Al vaglio degli inquirenti le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza. In quei fotogrammi gli investigatori sperano di trovare indizi utili a risalire all’identità dei malviventi. Si tratta del secondo colpo messo a segno in poco tempo allo stesso distributore, nonostante questo insista in una zona assai trafficata per la presenza di uffici, alberghi, supermercati e addirittura una sede dell’ufficio postale a quell’ora affollatissimo. In un caso i rapinatori, per guadagnarsi la fuga, esplosero anche alcuni colpi di arma da fuoco fortunatamente senza conseguenze per le persone presenti.