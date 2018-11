Casalnuovo, via gli abusivi dal fortino del clan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 22 Novembre 2018, 09:57 - Ultimo aggiornamento: 22-11-2018 10:10

Carabinieri e polizia municipale hanno iniziato ieri lo sgombero di quello che fu il quartier generale del clan Egizio a Casalnuovo, un palazzo di cinque piani ubicato a ridosso del centrale corso Umberto, nella traversa di una stretta strada secondaria, via Campana. Le operazioni di sgombero, cominciato ben 25 anni dopo la confisca giudiziaria, avvenuta nel 1993, sono iniziate all'alba e si sono protratte per tutto il giorno. Sono state mandate via due famiglie da altrettanti appartamenti del primo piano. In un alloggio viveva una nipote e nell'altro una sorella e una nipote dei boss Antonio e Umberto Egizio, il primo ucciso 24 anni fa e il secondo in carcere dal 2009 per reati gravi. Lo sgombero ha conosciuto momenti di tensione, quando cioè una parente degli Egizio ha inveito contro il sindaco, Massimo Pelliccia, giunto sul posto per assistere all'operazione; un uomo ha poi minacciato il primo cittadino, che l'ha denunciato. Restano atri 11 appartamenti da liberare nel palazzo, tutti abitati da amici e parenti della famiglia camorristica ormai del tutto smantellata da omicidi, retate e condanne.