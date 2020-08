Cinque milioni di euro per l'adeguamento della rete idrica e fognaria di Casamarciano. A tanto ammonta il finanziamento erogato dalla regione Campania per gli interventi nell'area dei 40 moggi, tutta via Circumvallazione, il rione Gescal ed il rifacimento di corso Mercogliano. Il progetto finanziato, e giá esecutivo, rientra nel "Piano della depurazione e del servizio idrico integrato" programmato dalla regione Campania. Tra i piani presentati e che hanno avuto l'ok anche quello dell'ente comunale guidato dal sindaco Andrea Manzi. "Un finanziamento importante - spiega il primo cittadino - che ci consentirà di lavorare su più fronti potenziando da un lato il sistema idrico e fognario della comunità e, dall'altro, di rifare il look a corso Mercogliano. Lavoriamo per rendere fruibili tutti i servizi del paese attraverso un sistema virtuoso che non grava sulle casse comunali e che ci permette di tenere alta l'attenzione sull'ambiente, un tema da sempre a noi molto caro". © RIPRODUZIONE RISERVATA