Scuole chiuse a Casamarciano fino al 17 aprile: gli alunni restano in didattica a distanza

Le scuole restano chiuse: nessun rientro in aula per gli alunni degli istituti di Casamarciano. Il sindaco Carmela De Stefano ha proroga la didattica a distanza fino al prossimo 17 aprile. Prorogate, inoltre, tutte le misure anti assembramento (in scadenza oggi) fino al 2 maggio. Disco rosso, dunque, ai pubblici uffici se non previa prenotazione e per servizi di somma urgenza. Divieto di stazionamento nei luoghi pubblici ed interdizione alle aree a verde con il coprifuoco alle 18 per tutti i minorenni che dovranno comunque circolare con l'autocertificazione firmata da uno dei genitori.

«Purtroppo i numeri non ci consentono di riaprire - dichiara il sindaco De Stefano - la situazione presenta ancora un alto indice di rischio, come ci confermano i dati all'interno della piattaforma Sinfonia. Occorre massimo rigore confermando, ancora per quale settimana, tutte le misure restrittive. Monitoreremo il quadro epidemiologico e se ci saranno le condizioni procederemo con piccole aperture».