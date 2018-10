Martedì 9 Ottobre 2018, 16:17 - Ultimo aggiornamento: 09-10-2018 16:24

I carabinieri della Stazione di Casamicciola Terme insieme a colleghi della Compagnia di Ischia hanno tratto in arresto un algerino 32enne domiciliato a Casamicciola già noto alle forze dell'ordine.I carabinieri sono intervenuti a seguito di richiesta di aiuto al 112 per maltrattamenti in famiglia avanzata dalla convivente 23enne dell’uomo; quest’ultimo nel corso di perquisizioni, personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di una semiautomatica calibro 22 e 42 cartucce, 23 grammi di hashish, 20 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e un coltello verosimilmente usato per ridurre a stecchette l’hashish.Trovata e sequestrata anche una agendina con appunti manoscritti, verosimilmente un rendiconto di attività di spaccio.L’arrestato è stato tradotto nella Casa Circondariale di Poggioreale.