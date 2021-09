Il Pio Monte della Misericordia di Casamicciola Terme sarà un resort: più vicino l'avvio dei lavori

Da «albergo e centro termale dei poveri», a resort di lusso. Dopo oltre 50 anni di decadenza e diatribe legali, forse per il Pio Monte della Misericordia di Casamicciola Terme è arrivato il momento di far ripartire la vera rinascita. Il consiglio comunale della cittadina termale ha infatti votato nel corso della seduta svoltasi l'altra sera, la delibera con la quale si è voluto far prevalere l'interesse pubblico e che di fatto ha dato il via...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati