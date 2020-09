Torna l'acqua alta. E sale l'indignazione dei cittadini. È bastato un acquazzone di pochi minuti perché Casandrino venisse sommersa da un fiume in piena. Che, proveniente da via Borsellino, ha invaso piazza Cappella fino ad arrivare in piazza Umberto I. Anche la chiesa è rimasta isolata. Lo stesso parroco dell'Assunta, don Ernesto Miele, ha postato un video in cui mostra tutti i disagi sofferti dai cittadini. E il nuovo sindaco, Rosa Marrazzo - ieri c'è stata la proclamazione, ma non ancora l'insediamento - una volta finita la piena si è recata, per un sopralluogo, nella zona dove confluisce il fiume, trasportando detriti e spazzatura incontrati lungo il percorso. Via Borsellino, già via Napoli, è ormai un ricettacolo di rifiuti, anche pericolosi, scarti di lavorazioni di fabbriche e spazzatura sospetta: la forza dell'acqua ha travolto e trascinato tutto.

LEGGI ANCHE Accoltella la moglie, quando gli dicono che è morta ha un attacco di cuore: «Sono un assassino»

«Fortunatamente si è trattato di un acquazzone che è durato poco, peraltro le caditoie erano state pulite circa un mese fa, e questo ha consentito il deflusso delle acque pluviali in poco tempo. È stata allertata subito la ditta che si occupa della rimozione dei rifiuti per poter rimuovere dalla sede stradale quanto era stato depositato dalla piena» dice la Marrazzo al suo primo giorno da fascia tricolore. L'acqua alta è un fenomeno che si ripete alle prime precipitazioni atmosferiche. E come sempre sotto accusa è il collettore fognario che procede parallelo a via Borsellino. Dove una volta c'era l'alveo intercomunale, che raccoglieva le acque provenienti dalla zona alta di Napoli. Oltre 40 anni fa la ex Casmez ne progettò la copertura. Venne realizzato il collettore la cui capacità però si rivelò appena sufficiente per raccogliere le acque di scarico quotidiane. Bastava una piccola precipitazione nella zona alta di Napoli, anche se a Casandrino non pioveva, per provocare l'allagamento. Quando invece c'era l'alveo, in caso di intensi piogge, il livello dell'acqua si innalzava, e solo raramente tracimava, invadendo le vicine campagne. «A settembre scorso abbiamo consegnato ai carabinieri della forestale un dossier fotografico su quella che noi pensiamo possa essere la causa principale degli allagamenti» dicono i volontari di No biocidio. Alla fine di via Lavinaio c'è un tubo di grosse dimensioni che potrebbe essere la valvola di sfogo di una vasca di raccolta di acque pluviali in territorio di Napoli: quando piove, il livello si innalza e si riversa in questa condotta che non porta da nessuna parte, ma finisce in aperta campagna. Qui le acque reflue, che trasportano anche materiali che arrivano dalla zona ospedaliera, fuoriescono e si riversano da via Lavinaio in via Borsellino, la provinciale per Arzano, già via Napoli, la cui pendenza porta nel centro storico. L'allagamento è certo anche in presenza di piccole precipitazioni. «Sappiamo che la forestale ha depositato in Procura un corposo dossier, ci auguriamo solo che non ammuffisca per i tempi biblici della giustizia» concludono i volontari di No biocidio.



Negli anni, degli allagamenti si è perso il conto. Ingenti i danni alle abitazioni ed agli esercizi a livello stradale. «Era stato avviato un discorso con la Regione per individuare una soluzione, è uno dei miei primi impegni, lo riprenderemo, non appena assumerò in toto l'incarico e nominerò la giunta: ci recheremo insieme all'ente di via Santa Lucia, e utilizzeremo ogni mezzo a nostra disposizione per farci ascoltare e risolvere questo problema», assicura Marrazzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA