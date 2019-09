Preso il pusher del centro scommesse a Casandrino: in piazza con tre stecchette di hashish

Martedì 3 Settembre 2019, 09:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno arrestato per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio F. G., 20enne di Casandrino già noto alle forze dell'ordine. I militari dell'Arma erano già da tempo sulle sue tracce e l'hanno individuato e fermato davanti all'ingresso di un centro scommesse in piazza Borsellino mentre si guardava intorno con circospezione, nel tipico atteggiamento di chi nasconde qualcosa.I carabinieri hanno trovato nei suoi pantaloni tre stecchette di hashish del peso complessivo di 7 grammi. Nel bagno della sua abitazione, invece, hanno rinvenuto e sequestrato altri 42 grammi della stessa sostanza suddivisi in 16 dosi e un bilancino elettronico.Sequestrata la droga: dopo le formalità di rito, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.