Martedì 8 Maggio 2018, 19:54 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2018 19:54

Casandrino. Il forte nubifragio che si è abbattuto qualche ora fa in Campania ha creato dei forti disagi a molti cittadini e automobilisti. Strade allagate, tombini saltati. A Casandrino soprattutto, dove gli allagamenti sono causati anche dall’alveo fondina, collettore fognario, una bomba ecologica, dove confluiscono tutte le acque dei Camaldoli, arrivano fino ad Arzano, quest’ultima collegata con via Roma a Casandrino e termina alle Colonne di Giugliano, crea dei grossi problemi, ogni volta che si scatena un nubifragio. Durante i temporali, quindi, l’acqua che si accumula tra Arzano e Giugliano, Sant’Antimo e Melito scende in massa verso Casandrino, generando enormi disagi in particolare nel tratto cittadino di via Napoli e Piazza della Cappella Immacolata, l’incrocio tra le acque di via Napoli e via Roma, per poi scendere fino alla piazza principale. Un problema che si trascina da anni. Infatti i risultati sono evidenti e che nessuno riesce a risolvere. E quando le piogge sono più copiose gli allagamenti sono assicurati.