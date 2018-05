Giovedì 17 Maggio 2018, 20:10 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 20:10

Casandrino. Tari in aumento, cittadini bloccano strade, in piazza dopo l’aumento vertiginoso del 35 per cento della bolletta Tari. Un provvedimento che ha portato a cifre stratosferiche la tariffa dopo che i commissari prefettizi hanno dovuto applicare una normativa per far quadrare i conti. Casandrino è abitata dal 30 per cento da extracomunitari, quasi la metà è sprovvisto di permessi di soggiorno, lo hanno dimostrato i sequestri di fabbriche da parte dei carabinieri e finanza, che hanno trovato lavoratori a nero e senza documenti. Cittadini casandrinesi esasperati hanno deciso di attuare la protesta, sul posto carabinieri e vigili urbani. Bloccata la piazza e il transito degli autoveicoli.