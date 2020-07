Casandrino, denunciati tre immigrati: carte false per far arrivare i familiari

Tre cittadini stranieri denunciati dalla polizia municipale per falsità in atti prodotti. Al cuore non si comanda, e così tre immigrati, di origini pakistane e cingalesi, residenti a Casandrino da qualche anno, hanno deciso di richiedere il ricongiungimento familiare con coniugi e figli. Per ottenere il visto è necessario produrre allo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura di Napoli, tra gli altri documenti, anche la certificazione di idoneità alloggiativa. Atto che viene rilasciato dall'ufficio tecnico comunale. Al funzionario dell'ufficio territoriale di governo è sorto qualche sospetto. E così ha chiesto al comandante della polizia municipale Domenico Femiano di effettuare accertamenti sulle abitazioni dei firmatari della richiesta. Indagine affidata agli agenti Pasquale Piscopo e Raffaele Di Leva che hanno rilevato che la documentazione prodotta in prefettura non era mai stata autorizzata dagli uffici comunali. Così per i tre cittadini stranieri è scattata la denuncia alle autorità giudiziarie e dovranno rispondere di falsità materiale commessa da privato cittadino.

Il caso ha riacceso l'attenzione sulle condizioni di agibilità delle abitazioni concesse in fitto a stranieri. Situazione portata all'attenzione del commissario prefettizio, dell'Asl Napoli 2 Nord e dei carabinieri dal Comitato Cittadino ad aprile e maggio scorso. Diverse le lettere inviate anche in precedenza, prima dell'arrivo del commissario. I firmatari chiedevano di verificare il rispetto di una delibera comunale del 2013 con la quale venivano stabiliti i parametri da seguire per le abitazioni da concedere in fitto, soprattutto nella parte che fa riferimento al rapporto metri quadrati/residenti. I due rappresentanti dell'associazione, Antonio Silvestre e Roberto Quaranta, sottolineavano come da un'analisi dei residenti regolari (1600 stranieri su una popolazione di 15mila abitanti) emergeva che allo stesso civico, pur non essendo questo vasto e pur non trattandosi di un complesso edilizio, risiedevano anche 60 persone.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accanto a civili abitazioni, concesse con fitti calmierati, ci sono anche quelle che pur non avendo i requisiti di abitabilità sono fittate in diversi casi con canone fissato secondo il numero di persone. E lo testimoniano le diverse operazioni dei carabinieri che nel corso degli ultimi mesi hanno scoperto alloggi fatiscenti, in qualche caso anche inagibili, abitate da decine di cittadini stranieri. Indagini sollecitata anche dall'associazione ambientalista Nessun biocidio: ci sono aziende e residenti abusivi che producono in nero, e che sversano illegalmente e poi per far sparire le tracce dando fuoco agli scarti di lavorazione.