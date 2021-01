Casandrino, controlli in due imprese: nove lavoratori su 14 erano in nero

I titolari di due aziende tessili di Casandrino sono stati denunciati dai Carabinieri per violazione delle norme sulla sicurezza nel luoghi di lavoro. La titolare di una due delle due imprese, una donna di 42 anni, di Casandrino, faceva lavorare in nero 9 operai su 14.

Un immigrato del Bengala, di 34 anni, è ritenuto responsabile della violazione delle norme di sicurezza e di non aver sottoposto i suoi dipendenti alle visite mediche e ai corsi di formazione per i rischi di settore. I militari hanno elevato multe per un totale di 70 mila euro. Le due imprese sono state temporaneamente chiuse.

