Casandrino, 10 ragazzi festeggiano la Pasquetta in villa: tutti multati

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in via Roma, piazza Riscatto, via Vittorio Emanuele III e via Vergara. Nel corso dell'attività sono state identificate 163 persone,, controllati 102 veicoli e contestate 9 violazioni al Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, mancato utilizzo del casco protettivo e mancata revisione.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Covid in Campania, oggi 846 positivi e 62 morti: l'indice di... I CONTROLLI Napoli, festa in una villa a Bagnoli:in 7 ballano senza mascherina,... L'EPIDEMIA Covid a Napoli, focolaio in una casa di riposo: «Qui il vaccino... L'INCHIESTA Droga sull'asse Napoli-Benevento:14 arresti tra due bande...

Inoltre, ieri pomeriggio i poliziotti sono intervenuti in via Chiacchio a Casandrino poiché un cittadino, tramite l'app YouPol, aveva segnalato che era in corso una festa in un'abitazione. I poliziotti, giunti sul posto, hanno sorpreso 10 giovani, non appartenenti allo stesso nucleo familiare, intenti a festeggiare la pasquetta e li hanno sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19.