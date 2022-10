Casandrino, un murales per celebrare una scuola sostenibile ed in sicurezza

Domattina, alle 12, sarà inaugurato il murales all'esterno dell'Ic Marconi Torricelli, nel plesso Don Bosco. L'organizzazione no-profit "Cantiere Giovani" , che dal 2001 è impegnata in progetti socio-pedagogici con scuole, enti ed associazioni, in accordo con il comune, ha coivolto gli alunni che segue nelle attività pomeridiane de " Il cantiere dei pirati" nella realizzazione dell'opera in un'area di accesso alla scuola, dove è stato messo in sicurezza un grande albero di mimose.

Piuttosto che procedere all'abbattimento, si è deciso si fare in modo che l'albero non rappresentasse un pericolo per l'incolumità delle persone e dell'edificio adiacente, mettendolo in condizione di conservare la sua bellezza in totale sicurezza. Per rendere l'area di ingresso alla scuola più piacevole si è deciso di coinvolgere gli alunni nella realizzazione di un'attività di natura artistica. All'evento prenderanno parte il sindaco, Rosa Marrazzo, la Dirigente Scolastica Amalia Sciorio ed i bambini e le famiglie che saranno coinvolte nel portare a termine il progetto, la cui finalità è molteplice: sollecitare l'attenzione e la cura dei beni comuni, salvaguardare l'ambiente, lavorare in un clima di condivisione e cooperazione.