Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato, presso la sua abitazione in via Cassano, un 63enne napoletano poiché destinatario di un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità polacche il 10 marzo 2021 dovendo espiare la pena detentiva di un anno e 11 mesi per il reato di truffa.