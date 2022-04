Casavatore, dopo due dinieghi arriva il via libera alle processioni per la Madonna dell'Arco

Arriva, dopo due sospensioni, il via libera per le processioni della Madonna dell'Arco nel comune di Casavatore. L'ordinanza, per la sospensione della circolazione in alcune fasce orarie dei giorni 17 e 24 aprile, è stata firmata dal comandante della locale polizia municipale, Antonio Piricelli. L'ufficiale aveva per due volte rigettato le richieste dell'associazione Madonna dell'Arco e chiesto nel contempo l'invio dell'intera documentazione relativa ai propri componenti. Dai controlli era emerso che alcuni associati avevano precedenti di polizia. L'associazione, secondo quando comunicato da Piricelli, ha prodotto nuovi atti dai quali si evince che i pregiudicati e i soggetti noti alle forze dell'ordine sono stati esclusi dagli organi elettivi e di rappresentanza. «La documentazione è stata inviata al commissariato di Afragola - spiega Piricelli - che ha autorizzato le processioni ai sensi del Tulps (Testo unico leggi per la pubblica sicurezza)».

