Casavatore. Festa del giglio vietata dai commissari, obelisco sfila per protesta: traffico bloccato

Lunedì 9 Luglio 2018, 20:22 - Ultimo aggiornamento: 09-07-2018 20:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Casavatore. Hanno sfilato per le strade cittadine un gruppo di sostenitori della festa del giglio, bloccando il traffico con l’obelisco, nonostante il divieto dei commissari prefettizi, che reggono il Comune, dopo lo scioglimento per infiltrazione camorristica. Dopo una serie di proteste contro i commissari prefettizi, hanno deciso di manifestare in segno di protesta. Alla base della decisione ci sarebbe il mancato adeguamento al regolamento antimafia. Gli appassionati del Giglio, hanno letteralmente bloccato le arterie di accesso a Casavatore provocando code lunghissime. Il tutto a discapito degli automobilisti che si trovavano a passare per quel tratto di circumvallazione (quello in direzione di Volla). Sul posto le forze dell’ordine in assetto antisommossa.La festa fu sospesa già lo scorso anno dai commissari prefettizi Dopo centoventuno anni la festa dei gigli di Casavatore anche quest’anno non si farà. Lo ha deciso la commissione prefettizia che da qualche anno regge le sorti del comune sciolto per gravi condizionamenti della criminalità organizzata. Nella delibera, i commissari prefettizi hanno motivato la sospensione della sola «ballata dei gigli» per inadempienze degli organizzatori. La decisione della commissione era nell’aria, anche perché tra i gravi motivi che hanno determinato lo scioglimento dell’amministrazione retta dal sindaco Lorenza Orefice, c’è un corposo capitolo che riguarda proprio la gestione della tradizionale festa dei Gigli, completamente in mano ad elementi della criminalità organizzata. Un primo segnale era arrivato già qualche anno fa, quando la manifestazione fu bloccata dalle forze dell’ordine. Un evento clamoroso, ma reso necessario per una serie di gravissime violazioni ai regolamenti e alle prescrizioni che pure erano state imposte, quasi in contemporanea con l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per voto di scambio, aggravato dalla componente mafiosa, che coinvolse il sindaco Orefice, il suo principale competitor nel ballottaggio Salvatore Silvestro ( entrambi scesi a patti con due fazione del clan Ferone) e altre 13 persone, tra consiglieri e funzionari del comune.E in questo scenario è scattato il divieto per la ballata dei Gigli per il 9 luglio.