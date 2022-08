Casavatore, raid vandalico nella scuola Torrente

Vandali in azione all’istituto scolastico in via San Pietro a Casavatore. Il plesso Torrente, adiacente alla scuola Nicola Romeo, è stato preso di mira dai balordi. È stato distrutto gran parte del quadro elettrico e delle strutture che ospitavano i cavi. Non si conosce ancora la stima precisa dei danni riportati dall’edificio dove, negli ultimi mesi, erano partiti i lavori.

Il sindaco Luigi Maglione non ha nascosto l’indignazione: «L'indecenza, la cattiveria, l'imbecillità, l’ignoranza, la stupidità non hanno limiti. Vandalizzare una scuola per poche decine di euro di rame. La buona notizia è che una persona è stata individuata e denunciata. Se e quando ci sarà il processo, ci costituiremo parte civile con la relativa richiesta di risarcimento danni. Peccato che la legge non lo consente, perché se i colpevoli fossero di Casavatore meriterebbero di essere cacciati per sempre dal nostro territorio».

Sono già in corso le operazioni per il ripristino dell’edificio. Intanto, proseguono i controlli del territorio per garantire sicurezza e vivibilità, ancora di più in questo periodo durante il quale le città si svuotano per l’esodo estivo.